Tocchi al cielo per 1128 e francobollo per i 150 anni di Ca Foscari. Ospite Ettore Messina

Tocchi al cielo in piazza San Marco per 1128 nuovi laureati di Ca' Foscari. Si terrà venerdì a partire dalle 18.30 la cerimonia con i neo-dottori dell'ateneo veneziano, con un ospite d'eccezione. Nel salotto della città, infatti, sarà presente anche un illustre cafoscarino, Ettore Messina, attuale vice allenatore dei San Antonio Spurs, in Nba.

Francobollo per i 150 anni

Nella stessa giornata il ministero dello Sviluppo Economico emetterà un francobollo appartenente alla serie tematica "le Eccellenze del sapere" dedicato all'Università Ca' Foscari, nel 150esimo anniversario della fondazione. A tutti i laureati verrà consegnata una cartolina prodotta da Poste Italiane con il francobollo dell’emissione e l’annullo primo giorno. La vignetta raffigura l'ingresso principale dell'Università Ca' Foscari e un particolare dell'attiguo ponte omonimo. In alto a sinistra è riprodotto il logo celebrativo dei 150 anni della fondazione dell’Università. Completano il francobollo la scritta "Italia" e l'indicazione tariffaria “B zona 2”. L’immagine verrà pubblicata il giorno stesso dell’emissione.

Ettore Messina

Ospite d'eccezione sarà Ettore Messina: laureato in Economia e Commercio all’Università Ca’ Foscari (1984), ha ricevuto la laurea Honoris Causa in Scienze Motorie dall’Università di Bologna (2002). Allenatore di pallacanestro, ha ottenuto 28 titoli nazionali ed europei con le squadre che ha allenato, tra il 1989 e il 2014 (Nazionale Italiana,Virtus Bologna, Benetton Treviso, Cska Mosca, Real Madrid). Dal 2014 è lead assistant dei San Antonio Spurs nell’Nba. È stato premiato come allenatore dell’anno in Italia e Russia (9 volte) e in Europa (3 volte). Inoltre è nella Hall of Fame dell’Eurolega e della Federazione Italiana Pallacanestro.