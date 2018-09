Tom Holland e Zendaya a Venezia, tutto pronto per le riprese di Spiderman in laguna

Lunghissime code ai casting a Mestre e Venezia per fare una breve comparsata nel film, fan in delirio per il suo arrivo in laguna e ora è caccia al selfie e agli autografi. Tom Holland è sbarcato ufficialmente in città mercoledì, in compagnia dei suoi compagni di set in Spiderman - Far from home, tra cui anche la cantante e attrice statunitense Zendaya Coleman. Il tutto è stato sancito da una foto pubblicata dal giovane e talentuoso attore sul proprio profilo instagram.

Primo ciak giovedì

Le riprese del nuovo capitolo della saga girata da Jon Watts sono cominciate oggi e andranno avanti almeno per una decina di giorni tra calli e campi a San Marco e Rialto. Moltissimi i giovani fan che negli ultimi giorni hanno riempito i social del proprio entusiasmo per l'arrivo in laguna della star di Hollywood: «Se non succedono imprevisti domani passerò la giornata a cercare Tom Holland e il cast in giro per Venezia», e ancora «Tom Holland e Zendaya a Venezia, questa non è un'esercitazione» e «Tom Holland a Venezia, non ce la posso fare». L'entusiasmo, specie tra i giovani, è alle stelle.