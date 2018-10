Porto Marghera, torce attive per una manutenzione al ciclo frigo etilene

Possibile attivazione delle torce al Petrolchimico di Porto Marghera, lo rende noto la società Eni Versalis che avverte di una manutenzione a un compressore del ciclo frigo etilene per la messa in servizio della macchina P 216 in sostituzione della P 214. La polizia locale ed Eni spiegano che saranno possibili brevi attivazioni delle fiaccole a Fusina dell'impianto CR1-3. Il gas eventualmente inviato a combustione alle torce sarà costituito prevalentemente da etilene e sarà ampiamente entro la capacità smokeless delle torce stesse.