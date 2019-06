L'Art Night Venezia torna ad animare il centro storico della città, di Mestre, ma anche del Lido e di altre isole della laguna. L'appuntamento è per sabato 22 giugno 2019, a partire dalle 18, quando saranno aperti, come da tradizione, i cancelli di Ca' Foscari. Da quel momento prenderanno il via tutte le iniziative previste, comprese le aperture serali dei musei aderenti all'iniziativa.