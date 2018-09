Torna "Venezia città dei bambini": oltre 50 eventi rivolti ai più piccoli

Un weekend interamente dedicato ai più piccoli con eventi e appuntamenti sia in terraferma che in centro storico. Dal 28 al 30 settembre torna "Venezia città dei bambini" che, con un ricchissimo programma spazierà, grazie al contributo dei più importanti musei, enti e associazioni, dal teatro agli spettacoli di strada, dai laboratori alla cultura, senza dimenticare musica, arte, caccia al tesoro, sport e la possibilità di scoprire la secolare tradizione del vetro di Murano con gli "open day" del 28 e 29 settembre.

Alcuni degli eventi

Venerdì 28 settembre si inizierà in Piscina di Sant'Alvise a Venezia con un incontro rivolto ai genitori intitolato "Crescere con amore - educazione ad alto contatto" (ore 10); nel pomeriggio, tra gli altri eventi, spazio ai laboratori di teatro alla serra dei Giardini (a partire dalle ore 15), a una caccia al tesoro alla Chiesa della Pietà (sempre alle 15) e al "The Harry Potter Challenge" in una scuola d'inglese di Cannaregio (ore 15.30). A seguire laboratori di danza, teatro, pittura e di lingua straniera rivolti a bimbi fino a 6 anni. Interessante, in chiave di riscoperta delle tradizioni veneziane, l'incontro delle 17 allo Squero di San Trovaso intitolato "Mamma, com'è fatta la gondola?". In contemporanea, al Lido, "Gym&Dance" rivolta a bambini da 6 a 10 anni, mentre a Marghera incontro "Tracce libere", arte-terapia genitore-figlio 3-4 anni.

La Serra dei Giardini

Una delle "basi" principali della manifestazione sarà la Serra dei Giardini, anche quest'anno fulcro della kermesse: dieci gli appuntamenti in programma che si terranno per l'intero weekend, tra cui laboratori di teatro, mosaico e letture per i bambini dai 3 anni in su, mentre per i genitori sono stati organizzati due incontri in cui si parlerà di gravidanza e di "babywearing". La Biblioteca Bettini Junior, in Campo San Provolo, rinnova la sua partecipazione con due incontri per genitori e figli in cui si discuterà di educazione digitale e si approfondirà la problematica del cyber-bullismo. Ci si potrà inoltre avvicinare anche alla musica mediante un percorso di alfabetizzazione musicale.