Venezia si prepara al pienone del 1 maggio: posizionati i tornelli anti calca VIDEO

Annunciati con largo anticipo, ora sono stati posizionati. Diventa tangibile la macchina logistica congegnata dall'amministrazione comunale e dalla prefettura, assieme alle forze dell'ordine, per gestire il probabile pienone del ponte del 1 maggio.

Venezia sold out

Venezia sarà praticamente sold out, così come i suoi alberghi. Per questo motivo è possibile che siano istituite delle deviazioni obbligatorie attraverso l'apertura e chiusura dei tornelli: in caso di troppa calca per il ponte di Calatrava e davanti alla stazione ferroviaria si transiterà solo con la carta Venezia Unica, i turisti "mordi e fuggi" saranno costretti su altri itinerari. Il posizionamento delle barriere è stato controllato passo passo dagli agenti della polizia locale.

Gli itinerari alternativi

L'ordinanza firmata dal sindaco Luigi Brugnaro entrerà in vigore dal weekend da sabato, autorizzando il Comando di polizia locale a mettere in atto una serie di misure qualora l'afflusso di gente a piazzale Roma o negli altri punti di accesso della città diventino troppo ingenti. Ci saranno aggiornamenti in tempo reale attraverso i canali social e web del Comune e la situazione sarà monitorata passo passo attraverso le telecamere. I turisti "mordi e fuggi", senza carta Venezia Unica per esempio, o comunque non frequentatori abituali della città, nel caso lo si renda necessario, saranno deviati su percorsi alternativi, senza poter transitare sul Ponte della Costituzione e per il piazzale della stazione ferroviaria. Potrebbero essere deviati gli itinerari anche a Cannaregio e nella porzione del sestiere di Castello limitrofa a San Giovanni e Paolo. Le alternative potrebbero essere rispettivamente San Rocco, Frari, San Polo, Sant'Aponal, Rialto e Santa Margherita, San Barnaba, Accademia Santo Stefano, San Maurizio, Calle larga XXII marzo, San Moisè, San Marco.

Ponte della Libertà e lancioni

Attenzione anche al traffico acqueo, con i lancioni pronti a riversare migliaia di turisti dalle spiagge che saranno spostati dal Bacino di San Marco con approdi dedicati in fondamente Nove. Come di consueto, infine, in caso di "sold out" a piazzale Roma, gli automobilisti potrebbero essere deviati al Tronchetto. Potranno transitare solo gli abbonati alle autorimesse del terminal automobilistico e del Tronchetto stesso, oltre che i mezzi pubblici, i taxi e i veicoli autorizzati.