Debuttano i varchi anti calca, Brugnaro: "Giorni da bollino nero, garantiamo vivibilità"

Tornelli per bloccare il passaggio in caso di un numero eccessivo di turisti. Un'idea dell'amministrazione Brugnaro che entra in funzione sabato, primo giorno del weekend lungo del primo maggio. Se i varchi saranno chiusi davvero, dipenderà dalle presenze effettive e soprattutto dagli imprevedibili arrivi di massa in treno. L'obiettivo, comunque, è disciplinare il traffico dei turisti nelle giornate di maggior ressa e nei punti più critici, ai piedi del ponte di Calatrava e di quello degli Scalzi. Le nuove strutture non passano inosservate, così come i grandi cartelli gialli che indicano Rialto e San Marco oltre il ponte degli Scalzi, orientando i turisti attraverso Santa Croce e San Polo anziché lungo Strada Nova.

Gestione dei flussi: le persone che vogliono venire a Venezia sono sempre ospiti importanti per noi.

Il mio dovere è garantire la sicurezza a visitatori e abitanti gestendo il traffico pedonale e acqueo e, se serve, smistando I flussi delle persone. — Luigi Brugnaro 28 aprile 2018

"Tutti benvenuti, ma sono giorni da bollino nero"

"Vogliamo dire a tutta l'Italia - ha specificato il primo cittadino - che le persone che decidono di venire a Venezia sono sempre ospiti importanti per noi. Stiamo sconsigliando, soprattutto a quelli che vengono in giornata, di evitare i giorni da bollino nero per una maggiore vivibilità di questa città". E aggiunge: "Il mio dovere è che ci sia sicurezza a Venezia: devieremo il traffico a stantuffo, cioè se serve". Per adesso non c'è stato bisogno di chiudere i tornelli anti-invasione, ma la situazione è costantemente presidiata dagli agenti della polizia urbana.

Scesi dai lancioni approdati alle Fondamente Nuove, i turisti trovano la segnaletica che li guida lungo il percorso prestabilito. La deviazione degli approdi resterà attiva fino all'1 maggio.

Lancioni a Fondamente Nuove

Altra novità entrata in vigore sabato riguarda il punto di attracco dei lancioni turistici provenienti dal litorale. Dalla mattina, e fino a martedì 1 maggio, sono deviati agli approdi delle Fondamente Nuove anziché a San Zaccaria. L'obiettivo in questo caso è "scaricare" la massa dei visitatori dalla trafficatissima zona di San Marco.