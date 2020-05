Da stasera la Torre di Marghera resterà illuminata

Da stasera la Torre di Marghera sarà illuminata. Dopo il successo in occasione delle manifestazioni per il centenario di Porto Marghera, il sindaco Luigi Brugnaro e la giunta comunale, in accordo con Veritas, hanno deciso di illuminare nuovamente, e in via definitiva, la Torre dell'acquedotto di Marghera. Così, da questa sera, 18 maggio alle 21, i riflettori sono puntati su uno degli edifici simbolo dell'area industriale. Un progetto di illuminazione artistica curato da Veritas e che è stato reso possibile grazie a un impianto moderno a luci a led a bassissimo consumo energetico, che con appena 500 watt (5 lampadine da 100) riuscirà a far risplendere l’intera struttura.

Il centenario

«Nel 2017, in occasione degli eventi del centenario dalla fondazione di Porto Marghera , oltre ad accendere il faro Ramses II con l’obiettivo di attirare l’attenzione del mondo su un’area che, ancor oggi, ha un’urgente necessità di attrarre investimenti per tornare ad essere un importante polo industriale, decidemmo di illuminare con il tricolore alcuni degli edifici – commenta il sindaco Luigi Brugnaro -. Si trattò di un evento che venne molto apprezzato dai cittadini. Oggi abbiamo deciso di procedere con quello spirito lanciando un messaggio di speranza per il futuro di Marghera che, purtroppo, anche in questi giorni sta facendo i conti con situazioni di grande rischio che abbiamo il dovere di risolvere con l’impegno di tutti».

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La torre

«Per noi è un piacere poter valorizzare una struttura così importante - dichiara il direttore generale di Veritas, Andrea Razzini - sono infatti quasi 100 anni che la torre è al servizio della città di Marghera. Un periodo molto lungo, nel corso del quale la tecnologia ha fatto passi da gigante». La torre piezometrica di Marghera è un edificio a pianta circolare ed è collegata con tubazioni alla sala macchine e alla rete di distribuzione. La torre, interamente di calcestruzzo armato, è stata ultimata nel 1926, è alta 57,50 metri alla sommità del cupolino terminale. In sommità riporta un serbatoio della capacità di 800.000 litri, oggi non in servizio. I costi di questa operazione sono stati coperti dalle sponsorizzazioni raccolte in occasione del centenario.