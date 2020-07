Sarà il primo sabato da bollino rosso

Il traffico sulla rete di Autovie Venete è in ripresa, per quanto non sia ancora tornato ai livelli pre-lockdown. Secondo il concessionario, comunque, quello che si appresta ad arrivare sarà il primo weekend da bollino rosso sulla rete autostradale provinciale, in particolare nella giornata di sabato.

Le proiezioni di traffico

Le proiezioni effettuate da Autovie per sabato 18 luglio ipotizzano un flusso di 125mila veicoli rispetto ai 170mila del terzo fine settimana di luglio dello scorso anno. Un traffico che viene classificato per l'appunto bollino rosso e quindi sostenuto. È in A4 in direzione Trieste che si concentreranno maggiormente i transiti, con traffico intenso al mattino e al pomeriggio e possibili rallentamenti e code alla barriera di Trieste Lisert in prossimità degli svincoli in direzione delle località balneari. Anche in direzione Venezia traffico intenso durante tutta la giornata. Stessa situazione è prevista anche per la tangenziale di Mestre in direzione Trieste.