Capodanno, AVM/Actv prepara le corse di rinforzo: ecco i dettagli

In occasione dei grandi eventi cittadini, AVM/Actv oltre ai servizi programmati organizza numerose corse di rinforzo per sfollamento lungo le principali direttrici di traffico, in navigazione da San Zaccaria verso Tronchetto, Piazzale Roma e Ferrovia sia via Canale della Giudecca sia via Canal Grande e per le isole (in particolare Lido).

Altre info

L’anno scorso nella notte di Capodanno sono state effettuate circa 80 corse bis. In automobilistico corse di rinforzo sono programmate nelle linee T1, 2, 4L, 6, 7 e 53 sia in arrivo fino alle 22:30 sia in deflusso a partire da mezzanotte, l’anno scorso sono sate effettuate circa 180 corse bis. Inoltre l’impianto People Mover resterà aperto fino alle 3 del mattino così come prolunga l’apertura il Park Candiani. Autorimessa e Park Costa sono invece aperti h24. I servizi di rinforzo al di là dell’orario programmato servono per concentrare le risorse laddove necessarie e non disperderle su tutta la rete.