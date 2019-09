Tredicesimo raduno nazionale dei lagunari: la cerimonia a Portogruaro

I Lagunari hanno celebrato il loro 13° raduno nazionale a Portogruaro nel Veneto Orientale, terra che ha dato, nel periodo della leva, numerosi giovani fra i ranghi dei Lagunari. Il reclutamento infatti per la più giovane della specialità della fanteria era formato per la maggior parte da coscritti provenienti nati nel territorio compreso da Trieste a Rovigo.

La presenza

Numerose le autorità civili e militari presenti a cominciare dal Comandante delle Forze Operative Nord, Generale di Corpo d’Armata

Amedeo Sperotto che ha salutato i “baschi verdi” dell’Esercito in rappresentanza del Capo di Stato Maggiore dell’Esercito, Generale di

Corpo d’Armata Salvatore Farina. Eredi dei “Fanti da mar” della Serenissima Repubblica di Venezia, i Lagunari nascono ufficialmente nel 1951 con la costituzione del Settore Forze Lagunari che aveva il compito di proteggere le coste lagunari delle Venezie e dell'Alto Adriatico dalle eventuali minacce anfibie provenienti dai vicini paesi del Patto di Varsavia. Oggi i Lagunari costituiscono la componente anfibia dell’Esercito, sono addestrati ad operare nelle situazioni in cui la presenza di terra e acqua costituisce un impedimento all’uso dei tradizionali reggimenti di fanteria. In questo periodo il reggimento è impiegato in Afghanistan nell’ambito della missione Resolute Support, motivo per cui il reparto schierato durante il raduno era formato da Lagunari e da artiglieri del 5° reggimento missili lanciarazzi “Superga” di Portogruaro con la loro Bandiera di Guerra.

La cerimonia

A salutare le migliaia di lagunari in servizio e in congedo e le tantissime famiglie che hanno assistito al raduno, il presidente della

Regione Veneto, Luca Zaia, il decano in servizio, Generale di Divisione Arturo Nitti, il presidente dell'associazione nazionale

Lagunari Truppe Anfibie (A.L.T.A.) Generale di Divisione (ris.) Luigi Chiapperini, il sindaco di Portogruaro, Maria Teresa Senatore. La cerimonia si è aperta con la lettura di saluto del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che nel ricordare chi ha sacrificato la

propria vita per il paese ha voluto sottolineare come i Lagunari rappresentino una qualificata e peculiare specialità dello strumento

militare e pregiata componente della Capacità Nazionale di Proiezione dal Mare. Il sindaco di Portogruaro ha ringraziato l’associazione Lagunari per l’opportunità data alla città di ospitare una manifestazione così importante che unisce le istituzioni e le comunità locali.

I saluti

Il presidente dell’Associazione Lagunari, ricordando una locuzione latina “Si vis pacem, para bellum”, ha messo in risalto l’importanza

dell’addestramento e dell’equipaggiamento essenziali per farci trovare sempre pronti. Ha inoltre dato la parola al Generale di Brigata

Giovanni Parmiggiani, Comandante della Brigata Pozzuoli del Friuli, e al colonello Roberto Cocco, Comandante del reggimento Lagunari, che, in collegamento video dall’Afghanistan, hanno portato i saluti di tutti i Lagunari in missione in questo paese. Il Generale Sperotto nel salutare tutti i Lagunari in servizio e in congedo ha portato il saluto del Capo di Stato Maggiore dell’Esercito e di tutta la Forza Armata. Ha voluto inoltre sottolineare come i Lagunari siano stati e sono ancora protagonisti ed interpreti autorevoli, non solo in patria ma anche al di fuori del territorio nazionale, come in questo momento in Afghanistan, nel quadro delle complesse attività a salvaguardia della pace e della stabilità nazionale. Ha concluso gli interventi il Presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, che a nome dei cinque milioni di veneti ha ringraziato i Lagunari di ieri e di oggi per il loro costante impegno per la comunità.