Al via il Trofeo Città di Venezia: voga alla veneta e volontariato a braccetto in laguna | VIDEO

Le società remiere veneziane tornano anche quest'anno in acqua per la solidarietà: è stata presentata questa mattina a Ca' Farsetti la 14esima edizione del trofeo "Città di Venezia - Chilometro lanciato", che si disputerà domenica prossima, 13 ottobre, alle 10 in rio di Cannaregio con una regata sprint su caorline. I nove equipaggi iscritti scenderanno in acqua per sfidarsi lungo il rio di Cannaregio, ma non rappresenteranno soltanto la propria remiera, bensì una delle associazioni di volontariato sostenute dalla manifestazione, vestendone i colori: Alice, Aido, Aita, Avapo, Amici del Cuore, Avis, Anffas, Ail, Unitalsi.

Sprint e volontariato

«È una regata molto importante - ha dichiarato il consigliere Giovanni Giusto - perché ha un significato che va oltre all’atto sportivo in sé: le remiere infatti contribuiscono a mettere in evidenza il prezioso operato delle associazioni di volontariato, che, troppo spesso, vengono conosciute nel momento del bisogno e che invece vanno promosse e sostenute sempre».

Sul filo dei secondi

La gara si giocherà sul filo dei secondi: sarà infatti una regata sprint a cronometro. Ogni equipaggio partirà a distanza di 2 minuti da quello precedente e percorrerà il rio di Cannaregio dall’imbocco del lato Laguna fino all’arrivo, posto oltre il ponte delle Guglie. La marea non sarà favorevole, pertanto gli organizzatori si aspettano tempi di percorrenza leggermente più lunghi rispetto agli anni precedenti, ma si tratta comunque di brevi prove della durata di pochi minuti.