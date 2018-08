Soggiorni "alternativi" in laguna: materasso sulla barca o tenda in fondamenta | FOTO

Modi alternativi per soggiornare a Venezia. Sta facendo il giro dei social un video pubblicato da Mauro Natali, e poi condiviso da vari gruppi o pagine sul capoluogo lagunare, che ritrae due saccopelisti in fondamenta Savorgnan, tra San Giobbe e il ponte delle Guglie, mentre dormono in una tenda o, in un altro momento, posizionano un materasso su un'imbarcazione e continuano la loro "siesta". Sempre che non ci sia qualcosa di "costruito" dietro. Immagini cui sono seguite diverse reazioni sui social network, tra l'indispettito e l'arrabbiato. Alcuni residenti avrebbero poi chiesto l'intervento delle autorità in mattinata.