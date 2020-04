Quali uffici postali sono chiusi e quali aperti a Venezia

In questo periodo di emergenza sanitaria anche gli uffici postali hanno ridotto le aperture. Nel centro storico di Venezia, attualmente, sui 10 che offrono il servizio base "conti carte finanziamenti", 5 sono completamente chiusi al pubblico. È possibile fare online la maggior parte delle operazioni, ma per chi ha necessità di andarci di persona riportiamo la lista degli uffici aperti e di quelli chiusi, così come indicati sul sito di Poste Italiane (da notare che tutti quelli aperti a Venezia isola fanno solo orario mattutino: Poste Italiane garantisce «almeno un ufficio a doppio turno nei comuni con oltre 150.000 abitanti», che nel caso di Venezia è quello in piazzale Donatori di Sangue, a Mestre).

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Uffici postali aperti

Venezia centro, a San Marco - Rialto (solo la mattina). Telefono: 041 2404149

Venezia 10 a Dorsoduro, fondamenta delle Zattere (solo la mattina). Telefono: 041 5200565

Venezia 12 a Cannaregio, calle dello Spezier, laterale di Lista di Spagna (solo la mattina). Telefono: 041 2446811

Venezia 11 a Castello - Sant'Elena, viale IV Novembre (solo la mattina). Telefono: 041 2770910

Venezia 8, Giudecca (solo la mattina). Telefono: 041 5289046

Uffici postali chiusi

Venezia 3, campo San Polo: chiuso

Venezia 1 a Dorsoduro, fondamenta del Gaffaro (Tre Ponti): chiuso

Venezia 5 a Cannaregio, laterale Strada Nova zona Ca' d'Oro: chiuso

Venezia 4, piazza San Marco: chiuso

Venezia 9, a Castello, via Garibaldi: chiuso

Per dettagli, orari e tipi di servizi erogati è possibile visualizzare la mappa direttamente sul sito di Poste Italiane.