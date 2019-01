Ulss 3: spettacoli teatrali per prevenire gli incidenti stradali tra i giovani

Iniziativa sperimentale nel distretto di Mirano Dolo dell'Ulss 3. Nell’ambito delle attività previste dal Piano di prevenzione aziendale, il Servizio di igiene e sanità pubblica ha organizzato un evento di educazione a teatro dal titolo “I Vulnerabili” sul tema della prevenzione degli incidenti stradali in età giovanile. Lo spettacolo si svolgerà in due giornate e si terrà per le classi seconde degli Istituti secondari di secondo grado, rispettivamente il 10 gennaio (dalle 11.15 alle 12.40 presso l’Auditorium degli istituti superiori di Mirano) e l’11 gennaio (presso il Cinema Teatro Italia di Dolo dalle 10.40 alle 12.15).

Lo spettacolo interattivo

Lo spettacolo sarà messo in scena dalla Compagnia Teatrale Zelda, diretta da Filippo Tognazzo, un attore professionista e specializzato in tecniche e linguaggi teatrali in educazione, che affronta il tema della sicurezza stradale in modo diretto, divertente, ma al tempo stesso rigoroso. Durante la rappresentazione Tognazzo si rivolge ai ragazzi e ai docenti chiamandoli sul palco ad interagire con lui e con il pubblico, mostrando come spesso siamo più attenti all’ultima moda, anche in tema di scooter o di auto, che non alla nostra sicurezza oppure come l’uso dell’alcol o del telefonino interferiscano con la guida proponendo alcune attività con l’uso di occhiali che riproducono l’effetto dell’alcol o altre simulazioni. Tutto è intercalato a brani musicali, con la collaborazione di ballerini di break dance che potenziano l’impatto emotivo, a informazioni veloci ma precise riguardanti gli incidenti in età giovanile (che sappiamo essere la maggior causa di morte tra i 15 e 24 anni) o a racconti molto coinvolgenti.

«Educare i giovani»

«Educare - ha detto il direttore del dipartimento di Prevenzione dell'Ulss 3 Luca Sbrogiò - vuol dire rendere consapevoli i giovani delle loro capacità e potenzialità, ma anche delle responsabilità che hanno. Per questo l’Ulss, in particolare gli operatori dell’Area promozione e salute, - ha aggiunto - ha pensato di utilizzare finanziamenti messi a disposizione dalla Regione Veneto, per potenziare nelle classi seconde degli Istituti secondari di 2° grado, in via sperimentale, dei poli scolastici superiori di Mirano e Dolo, uno dei messaggi di prevenzione dei comportamenti a rischio in età scolare».