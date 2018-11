Festa della Madonna della Salute, sospesi i servizi sanitari non urgenti

Nel giorno della festa della Madonna della Salute, mercoledì 21 novembre, sono sospesi i servizi sanitari dell'Ulss 3 Serenissima non urgenti nei distretti del Veneziano. Negli ospedali di Mestre e di Venezia, come accade la domenica, continua l’attività dell’urgenza e dei reparti, sono invece sospese le restanti attività non urgenti, tra cui le attività ambulatoriali programmate, le attività amministrative rivolte al pubblico, le prenotazioni, il servizio dei prelievi. Anche le sedi distrettuali sul territorio dei distretti del Veneziano, comprese le sedi di Marcon e di Quarto d’Altino, sono chiuse per la festività.