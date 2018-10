Ulss4 inaugura la sede della Continuità Assistenziale a San Michele al Tagliamento

Con un colpo di forbice giovedì il direttore generale dell’Ulss4 Carlo Bramezza e il sindaco di San Michele al Tagliamento Pasqualino Codognotto hanno inaugurato la nuova sede della Continuità Assistenziale (ex guardia medica). Trasferita dalle sede di piazza Galasso, dove svolgeva servizio in stanze a uso promiscuo, opera ora in locali completamente riservati, posti nella parte retrostante alla casa di riposo Ida Zuzzi, dove ha sede la comunità alloggio della stessa.

Benefici

«Questa novità apporta vari benefici alla cittadinanza – osserva Bramezza – in primis locali più ampi, luminosi e confortevoli. Lo spostamento del servizio dalla sede del distretto sanitario in piazza Galasso ci permette poi di avviare nuovi servizi per la popolazione che presenteremo nei prossimi giorni. La presenza nelle case di riposo è un modello organizzativo già sperimentato con successo, perché permette agli anziani di queste strutture di avere in loco un medico di notte e nei giorni festivi».

Accesso e sicurezza

L’accesso al servizio avviene da via Bazzana 7 ed è predisposto anche per il transito di persone diversamente abili con ausili. I locali, messi a disposizione dalla casa di riposo Ida Zuzzi e dal Comune di San Michele al Tagliamento, sono stati completamente ristrutturati. Vi è inoltre più comfort per i medici che possono usufruire di una zona ristoro e di servizi riservati. Non è stata tralasciata la sicurezza del personale medico che può usufruire della presenza di una rete di mini-telecamere di videosorveglianza.

Orari

La Continuità Assistenziale garantisce alla popolazione il medico di base per tutte le situazioni che si verificano nelle ore notturne e nei giorni prefestivi e festivi, come il sabato e la domenica, cioè quando non è raggiungibile il medico di famiglia. Gli orari di apertura dell’ambulatorio di San Michele al Tagliamento sono i seguenti: tutti i giorni dalle 20 alle 8, nei giorni prefestivi dalle 10 alle 8 del giorno successivo, nei giorni festivi dalle 8 alle 20. La popolazione può contattare per telefono il numero 0421-484500, selezionando poi la sede a cui rivolgersi, nel caso di San Michele al Tagliamento premere il tasto 5.