Un immobile dell'Arsenale sarà laboratorio per studenti

Il Comune di Venezia prenderà in affitto un immobile all’interno dell’Arsenale per destinarlo, in alcuni periodi dell’anno, a specifici laboratori di studio per gli studenti del polo nautico Cini-Venier. Nei rimanenti periodi dell’anno gli stessi spazi potranno essere utilizzati per «lo svolgimento di manifestazioni di carattere promozionale di attività produttive, museali e culturali dell’area metropolitana di Venezia, a partire dal prossimo salone nautico in programma dal 18 al 23 giugno».

Il canone concessorio annuo è di 69.540 euro e sarà scomputato a fronte della realizzazione degli interventi di manutenzione necessari. «Si tratta di un’operazione che consente alla Città metropolitana di avere a disposizione uno spazio storico di 400 metri quadri che potrà essere utilizzato da studenti e docenti per attività inerenti il loro indirizzo scolastico – dichiara il consigliere delegato metropolitano Saverio Centenaro – Poter studiare ed esercitarsi in attività legate al percorso di studio che stanno seguendo rappresenta per gli studenti una grande opportunità».