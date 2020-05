Un video per valorizzare le bellezze di Portogruaro | VIDEO

Un gruppo di giovani portogruaresi ha realizzato volontariamente e donato al Comune di Portogruaro un video dedicato ai luoghi più suggestivi della città del Lemene.

Un’iniziativa nata da Mattia che, insieme a Edoardo Anese e Sofia Fratter, ha raccontato attraverso i social la bellezza del centro storico, con il suo ricco patrimonio artistico e architettonico: «L’idea è stata concepita con l’obiettivo di dare un contributo alla nostra città in un momento difficile anche per il turismo e non solo – spiegano gli ideatori – ogni crisi porta delle opportunità da cogliere e questa, in particolare, ci permette di rilanciare il valore di un centro come Portogruaro che, a poca distanza dal litorale, offre ai visitatori un’esperienza alternativa alla spiaggia. Ci siamo impegnati in questa iniziativa con il cuore e con la voglia di raccontare la nostra città a chi ancora non ne conosce la bellezza e a chi vuole riscoprirla».

Al video, pubblicato nella pagina Facebook istituzionale della città di Portogruaro, ha collaborato - per la realizzazione della colonna sonora - anche il dj Alberto Marzinotto, in arte Albert Marzinotto.

Il sindaco di Portogruaro, Maria Teresa Senatore, afferma: «Ho accolto con entusiasmo la donazione di questi giovani concittadini. Ringrazio sentitamente Mattia, Edoardo e Sofia, perché penso che il loro gesto sia di ispirazione per tutta la città, per trovare l’energia necessaria per uscire da questa fase e guardare con fiducia al futuro. Il fatto che siano stati dei giovani a prendere l'iniziativa, mettendoci il cuore, dimostra quanto il futuro di Portogruaro sia in buone mani».