«Un vincolo culturale non può bloccare il Porto». Brugnaro: «Siamo molto arrabbiati»

«Dobbimo fare squadra - spiega Vincenzio Marinese, presidente di Confindustria Venezia, durante la presentazione del disegno di legge di iniziativa del senatore Adolfo Urso sulle agevolazioni fiscali delle zone economiche speciali -. Essere i primi a credere nella forza produttiva del nostro territorio, sapendo cogliere le opportinità. Accise, credito d'imposta, benefici fiscali sull'assunzione di personale, Iva, vanno colte come opportunità di sviluppo - spiega il presidente - anche dalle istutuzioni locali. E poi è necessario puntare sullo sviluppo del tessuto infrastrutturale, come hanno fatto altri paesi europei, anche durante la crisi, si pensi alla Germania nel 2008. Urleremo contro chi pensa di far morire Porto Marghera - dice Marinese - e ci uniremo al presidente Musolino per presentare proposte concrete a salvaguardia delle attività produttive del territorio - E sulle navi, ribadisce - Non sono di certo le crociere a inquinare la laguna».

Il sindaco

Sul silenzio del ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli interviene Luigi Brugnaro, che attraverso un post Twitter commenta: «Siamo molto arrabbiati, ancora non è stato contattato il sindaco di Venezia, almeno per chiedere che progetti abbiamo».

Il disegno di legge del senatore Adolfo Urso

A Marghera area di crisi complessa e zone economiche speciali si completano, sottolinea Marinese. Perché ai benefici in termini di crescita occupazionale si andrebbero a sommare quelli fiscali alle imprese. «Ci sono state a Porto Marghera manifestazioni d'interesse per 588 milioni di euro, da parte delle imprese. Ma è importante crederci. Non si può dire la chimica o la logistica non servono».

«Il trasporto marittimo rappresenta uno dei settori chiave dell'economia italiana - si legge nel testo del disegno di legge -. Ma purtroppo i porti italiani riescono a intercettare solo in parte i grandi flussi marittimi che giungono o partono dall'Europa. Il sostegno alle attività d'impresa e la semplificazione della burocrazia sono un tassello decisivo del made in Italy, in particolare nelle aree portuali come Venezia Mestre. Nelle zone economiche speciali le imprese che avviano una nuova attività economica possono usufruire di: riduzione dell'Ires, dell'Irap, dell'Imu, e dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente a tempo indeterminato». Le attività interessate sostanzialmente sarebbero le stesse dell'area di crisi complessa.