Una giovane chioggiotta vince il contest “Una canzone per me” di Ludovica Comello

"Grande soddisfazione a Chioggia per la giovane concittadina Agnese Bighin, 23 anni, che ha vinto il contest nazionale “Una Canzone per me” lanciato due mesi fa dalla cantante Lodovica Comello, celebre per la serie televisiva “Violetta” e la conduzione delle prime edizioni di Italians Got Talent programma di Sky, per ricercare fra talenti nascosti la sua nuova canzone da lanciare come suo singolo del nuovo disco. La canzone di Agnese dal titolo “Run” ha sbaragliato la concorrenza di 1500 proposte ed è stata scelta dalla Comello insieme ad uno staff di musicisti, discografici e produttori musicali dopo una difficile selezione. La canzone di Agnese nella versione di Ludovica Comello è stata presentata in anteprima ieri sera durante un evento riservato a Milano. E’ disponibile on line il video di comunicazione ufficiale dell’assegnazione del contest ad Agnese Bighin con l’intervista della stessa cantante alla giovane autrice chioggiotta. Il video è disponibile al seguente link: https://www.youtube.com/watch?v=cvf_1OMVUYI Il brano “Run” sarà trasmesso su tutte le radio da fine maggio, diventando disponibile sulle piattaforme musicali digitali".