Gli studenti raccontano l'amore per Venezia: l'iniziativa di un gruppo di cafoscarini

«Diciotto aprile. Ho alla mia sinistra il mare, alla mia destra la montagna. Ma la testa è lì, a Venezia»; «Staremo a Venezia solo per un altro anno ancora, e tutti sentiamo come se questo virus ci stesse portando via tempo e momenti preziosi da passare insieme» e ancora: «Vi scrivo da Faenza per raccontarvi un po’ come me la sto passando. Diciamo che il primo anno a Venezia me lo immaginavo completamente diverso». Sono solo alcuni dei pensieri e delle testimonianze di studenti cafoscarini raccolti dal progetto Una pagina di storia per raccontare le proprie sensazioni durante il difficile periodo di emergenza sanitaria.

L’iniziativa - ideata dal 22enne Davide Torcellan, studente di Lingue, civiltà e scienze del linguaggio presso l’Università Ca’ Foscari - si sta facendo conoscere sempre di più sul web. Un team numeroso, quello che si occupa della raccolta delle testiomianze: sono dieci i ragazzi, tutti cafoscarini, che dal 4 aprile scorso hanno lanciato l’iniziativa sui social, riscontrando una calda partecipazione dagli studenti che stanno trascorrendo i propri anni accademici a Venezia.

Una dichiarazione d’amore verso l' Università e, soprattutto, verso la città lagunare: «Continueremo a raccogliere le testimonianze fino al 15 maggio tramite le nostre pagine social o via mail - spiega Davide - dopodiché vorremmo pubblicare un libro da donare all’Università. Abbiamo contattato già un editore, non c’è ancora l’ufficialità ma stiamo aspettando la risposta e siamo ottimisti».

Attualmente le testimonianze ricevute e condivise sui social sono circa novanta: «Vogliamo lanciare un messaggio positivo, soprattutto in questo periodo storico. Stiamo coinvolgendo anche i professori. L’obiettivo è arrivare un po’ a tutti, magari anche alle autorità venete più importanti» conclude Davide.