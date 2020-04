Tra fiabe, sonetti di Shakespeare e dialoghi d'autore, ecco il giovedì di "Una stagione sul sofà"

Il cartellone digitale del teatro a distanza ideato dallo Stabile del Veneto continua a regalare emozioni al suo affezionato pubblico e propone, per giovedì 16 aprile, un’intensa avventura tra montagne rosa, sonetti shakespeariani, sogni e fiabe.

Si parte alle 11.00 con la replica del tredicesimo episodio degli Aperitivi letterari dedicati alla lettura del romanzo "L'amore ai tempi del Colera. Il primo pomeriggio, invece, sarà caratterizzato dalla poesia, e nello specifico, da quella di Shakespeare. Gli allievi della Scuola Teatrale di Eccellenza, infatti, ogni giorno interpretano un sonetto del poeta inglese. Domani è il turno di Riccardo Cardelli e del sonetto 123.

Alle 16.00 l'appuntamento è in compagnia degli attori dell’associazione culturale Matricola Zero e del mago Pandifabia si parte per le Montagne rosa, una storia per bambini tutta da scoprire. Dopo aver esplorato l’Africa, l’Asia, l’Oceania e l’America, il mago protagonista arriva finalmente nell'ultimo continente, l’Europa. In questo episodio Pandifiaba porta grandi e piccini sulle nostre bellissime Dolomiti, con una fiaba ricca di magia, principesse, eroi e re.

Alle 17.00 torna il regista veneziano Mattia Berto con la sua consueta "Ora d'aria" dove discute con i suoi osptidi virtuali di temi relativi al teatro e allo spettacolo. Questa settimana la scenografia del programma si sposta dal salotto alla camera da letto del regista e ogni giorno un ospite a sorpresa si connetterà con lui. La puntata di domani inizia la sua riflessione prendendo spunto dal dramma di Pedro Calderón de La Barca La vita è sogno.

Non può mancare l'ormai consueta buonanotte per i più piccoli alle 21.00 con la rubrica Sogni d’oro. Lo scrittore Matteo Righetto legge domani Barbablu di Charles Perrault.