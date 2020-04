Il cartellone digitale del Teatro Stabile va avanti e trasforma il sindaco di Treviso in lettore di fiabe

Prosegue con successo il palinsesto digitale di "Una stagione sul sofà", il nuovo format online del Teatro Stabile del Veneto nato per intrattenere adulti, bambini e famiglie. Tra gli ospiti di domani, giovedì 2 aprile, ci sarà il sindaco di Treviso Mario Conte che augurerà la buonanotte a più piccoli leggendo Cappuccetto Rosso dei Fratelli Grimm per la rassegna Sogni d’oro. L'attrice Margherita Mannino, invece, parteciperà ai dialoghi in diretta del laboratorio teatrale online "L’ora d’aria", ispirato al testo “Sorveglianza speciale” di Jean Genet, direttamente dal salotto del regista Mattia Berto. In questo episodio il regista dedicherà la discussione con l'attrice al tema dell'autenticità tra teatro e vita.

Sarà possibile seguire, come tutti i giorni, gli ormai consueti appuntamenti del cartellone digitale su tutti i canali social dello Stabile.

Il palinsesto di giovedì 2 aprile

ore 11.00 Replica di Aperitivi letterari L’amore ai tempi del colera Ep 7: lettura quotidiana del romanzo di García Márquez da parte dei ragazzi della Scuola Teatrale di Eccellenza.

ore 14.00 Poetry Death Match Sonetto 34 letto da Alice Ravello: interpretazione giornaliera dei Sonetti di Shakespeare da parte degli studenti della Scuola Teatrale di Eccellenza.

ore 16.00 Famiglie connesse La terra dei canguri di Matricola Zero: il mago cantastorie Pandifiaba aiuterà i bambini a sconfiggere i momenti di noia con la lettura del noto racconto.

ore 17.00 L’ora d’aria in diretta sul gruppo FB L’ora d’aria: il salotto del regista Mattia Berto diventa protagonista di un dialogo con l'attrice Margherita Mannino sul tema dell'autenticità.

ore 21.00 Sogni d’oro Cappuccetto Rosso dei Fratelli Grimm, letta da Mario Conte, sindaco di Treviso