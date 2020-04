Dalle favole per bambini ai dialoghi filosofici, continua l'intrattenimento del teatro digitale

Gli spettacoli online di "Una stagione sul sofà", il palinsesto digitale del Teatro Stabile del Veneto, continuano a regalare emozioni al pubblico a casa con appuntamenti ormai consolidati e tante novità. Tra queste, L'ora d'aria di Mattia Berto che si sposta dal suo salotto alla camera da letto per portare in scena un nuovo dibattito sui temi del sogno e del teatro insieme a un ospite a sorpresa. Per questa nuova versione del programma del regista veneziano, gli spettatori, via Facebook, sono invitati a rispondere alla call quotidiana e a postare e condividere la loro mise notturna attraverso foto e video. Vengono, invece, confermati tutti gli altri appuntamenti che da ben cinque settimane portano arte, ispirazione e allegria nelle giornate di grandi e piccini.

Il palinsesto di mercoledì 15 aprile

11.00 Replica Famiglie connesse , Il mostro che amava le storie con Susi Danesin.

14.00 Poetry Death Match, Sonetto 116 letto da Andrea Sadocco, allievo della Scuola Teatrale di Eccellenza del Teatro Stabile del Veneto.

17.00 L'ora d'aria in diretta sul gruppo FB L'ora d'aria condotto dal regista veneziano Mattia Berto che per tutta la settimana pone al centro dei suoi appuntamenti quotidiani il tema delle interconnessioni e delle somiglianze tra il sogno e il teatro, dell'intreccio tra sogno e realtà partendo da un'opera o una pièce teatrale. In diretta dalla sua camera da letto e in pigiama Berto dialoga di sogno e solitudine con un ospite a sorpresa prendendo spunto dal dramma di Pedro Calderón de La Barca La vita è sogno. Oltre a rispondere alla consueta call quotidiana, il pubblico è invitato a postare sul gruppo facebook dedicato le foto delle proprie mise da notte e le proprie riflessioni, tra il serio e il faceto.

19.00 Aperitivi letterari, L'amore ai tempi del colera Ep 13, lettura realizzata dai ragazzi della Scuola Teatrale di Eccellenza

20.00 Replica Carlo e Giorgio, Visti da vicino,

Visti da vicino, 21.00 Sogni d’oro, I cigni selvatici di Hans Christian Andersen, letta da Alvia Reale

