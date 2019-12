"Una valigia di libri" per i bambini dell'ospedale dell'Angelo: l'iniziativa

Libri che parlano, libri che consolano: per un'ora nella Pediatria dell'ospedale dell'Angelo, la voce e le grandi capacità di intrattenimento di Susi Danesin hanno reso vivi i libri ed hanno tenuto compagnia ai bambini, per un momento prenatalizio diverso da quelli tradizionali e molto gradito dai piccoli ospiti.

L'iniziativa

Susi Danesin ha raccontato a suo modo, con vocalità e gestualità particolari sostituite all'uso consueto della parola, le storie a disegni narrate nei suoi libri, ripetendo una performance - le letture animate dal titolo "Una valigia di libri" - che sta portando, grazie all'impegno dell'Istituto La Pietà di Venezia, in altre realtà in cui sono presenti i bambini, in continuità con la propria missione sociale dell'Ente.

La lettura animata è stata organizzata nel pomeriggio di lunedì 16 dicembre, con uno sguardo al Natale in arrivo. Con la Presidente della Pietà, Maria Laura Faccini, hanno introdotto l'evento Maria Pia Vivolo, l'insegnante della Scuola in Ospedale, e la dottoressa Chiara Berti, Direttore dell'Ospedale di Mestre, che ha rivolto il saluto dell'Azienda sanitaria ai bambini e ai genitori presenti e agli organizzatori dell'attività ludico-ricreativa.