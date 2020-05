Ca' Foscari riparte a settembre con la prenotazione del posto in aula

Ca' Foscari riapre aule e biblioteche e riporta le lezioni in classe a partire da settembre con l’inizio dell’anno accademico 2020-2021. In linea con quanto indicato dalle disposizioni ministeriali, le lezioni del primo semestre si svolgeranno secondo una modalità duale, che prevede contemporaneamente lezioni in classe e online. Il piano, approvato oggi dal Senato Accademico, prevede: flessibilità nella definizione dei contingenti in risposta alle possibili evoluzioni della situazione sanitaria e delle misure di distanziamento fisico; eguali opportunità a tutte le studentesse e studenti nell’accesso alle lezioni in presenza; fruizione delle lezioni a distanza per coloro che si trovano nelle condizioni di non poter accedere alle sedi universitarie per difficoltà logistiche, di salute o economiche. L’ateneo attiverà un sistema telematico per la prenotazione del posto in aula da parte degli studenti.

Investimento tecnologico

Le lezioni saranno quindi seguite in streaming da chi non sarà presente in aula e saranno comunque registrate così da essere disponibili per tutti gli iscritti anche in momenti successivi. Per questo l’Ateneo sta investendo per allestire le aule con dispositivi tecnologici sofisticati come whiteboard e visualizer di oggetti, software aggiuntivi e sistemi di videoconferenza. Questa modalità duale verrà applicata anche a laboratori, tutorati, esercitazioni. «Ca’ Foscari riaprirà per restituire allo studio universitario il suo pieno significato, e questo si sostanzia solo attraverso adeguati momenti in presenza per le attività didattiche, per lo studio collettivo e poter esercitare appieno il libero scambio di idee tra studenti, professori e più in generale tra tutti i componenti della comunità accademica che contraddistingue l’esperienza universitaria», commenta il rettore Michele Bugliesi.

Manovra economica e crowdfunting

L’Ateneo, con delibera del Consiglio di amministrazione, ha messo a punto una manovra economica straordinaria, che si aggiunge alle agevolazioni esistenti, pari inizialmente a 500 mila euro. L'obiettivo è quello di raggiungere gli studenti con un intervento concreto e immediato. Il contributo verrà assegnato a coloro che siano stati colpiti dalla crisi in modo più diretto, con la perdita del lavoro di uno o più componenti della famiglia o con una riduzione significativa del reddito famigliare o personale. Accanto a questo stanziamento straordinario, l’Ateneo lancia inoltre una campagna di crowdfunting per quanti potranno e vorranno donare a favore degli studenti. Ogni euro raccolto sarà destinato agli studenti e Ca' Foscari raddoppierà il contributo: per ogni euro donato l'Ateneo ne renderà disponibile un altro. «Spero che questo contributo possa essere di aiuto per le famiglie più in difficoltà - dice il rettore - Come ho detto più volte, sono convinto che la questione della contribuzione studentesca non possa essere affrontata che a livello centrale, come in effetti è avvenuto con un intervento importante. Ma la straordinarietà della situazione non può non richiedere un impegno da parte nostra».

Esami

Allo stato attuale, l’Ateneo si predispone per lo svolgimento degli esami della sessione autunnale secondo le stesse modalità, a distanza, previste per la sessione estiva. Il calendario, composto secondo le tempistiche utili allo svolgimento in questa modalità, sarà pubblicato entro il 15 giugno. A seconda dell’evolvere della situazione sanitaria, gli esami si potranno svolgere in presenza, ove possibile, mantenendo comunque invariate modalità (scritto / orale) e date.

Accesso alle sedi

Il piano per la ripresa prevede anche un protocollo per l’accesso alle sedi universitarie, per rispettare le misure di sicurezza e prevenzione stabilite dalle autorità. L’accesso a ciascuna sede (sia essa un campus, un plesso o un edificio) sarà consentito su base giornaliera, solo a studentesse e studenti in possesso di una prenotazione per una o più lezioni in sede in una o più fasce orarie nella giornata. Le prenotazioni dovranno essere esibite all’ingresso delle sedi, alle portinerie, dove saranno presenti anche i dispositivi per la misurazione della temperatura e le dotazioni per l’eventuale distribuzione dei dispositivi individuali per chi ne avesse necessità. Le sedi, così come le singole aule, saranno dotate di segnaletica per garantire la corretta circolazione delle persone e il corretto posizionamento in aula. Le studentesse e gli studenti in possesso dei requisiti di accesso potranno muoversi liberamente all’interno della sede, osservando i vincoli indicati dalla segnaletica e rispettando le norme di sicurezza. Per le lezioni, rimarrà nelle disponibilità del docente la sospensione della lezione in caso di sovraffollamento. Tutto il personale sarà informato e formato sulle procedure di gestione di casi di rilevazione o sospetto di contagio.

Calendario Accademico

L’Ateneo, al fine di assicurare la migliore organizzazione delle attività da parte degli studenti e dei docenti, sta predisponendo il Calendario Accademico per lezioni, esercitazioni, tutorati e lauree seguendo nuove prassi con l’obiettivo di garantire da un lato un flusso regolare e ordinato degli studenti all’interno delle sedi massimizzando la continuità di frequenza in fasce orarie e plessi didattici definiti, e minimizzando i tempi morti, dall’altro con l’obiettivo di pubblicarlo secondo tempistiche adeguate alla migliore organizzazione delle attività individuali e collettive.