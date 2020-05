Unità speciali di continuità assistenziale: da come si vestono a ciò che fanno

Attivate in ambito regionale, a seguito del decreto legge del 9 marzo scorso per il potenziamento del servizio sanitario, le unità speciali di assistenza alle persone positive al coronavirus non ricoverate in ospedale, le Usca (Unità speciali di continuità assistenziale) diventano vere e proprie squadre di supporto in ambito sanitario territoriale. Composte da infermieri e medici specializzati, organizzati dalle Ulss del territorio, prendono in carico pazienti sintomatici da assistere a domicilio e nelle case di riposo. Si realizza quell'anello della struttura sanitaria locale, tra il medico di base e l'ospedale, che con l'emergenza sanitaria diventa irrinunciabile.

Le Usca

Nella importante e rapida riorganizzazione dei presidi ospedalieri con il diffondersi del virus, occorre tenere lontane le persone, sintomatiche e non, dai luoghi a forte rischio di contagio, come i Pronto Soccorso, i reparti, le case di riposo, pur garantendo una risposta in caso di necessità, che i soli medici di Medicina generale non potevano dare e che l'esperienza delle Usca in questo periodo porta a rivalutare nel post Covid, accanto a nuove pratiche come la telemedicina. Le Usca prendono in carico il paziente sintomatico sospetto Covid-19, in base a una valutazione del medico di base, che non necessita di ricovero, sette giorni su sette, dalle 8 alle ore 20. Queste equipe sono entrate anche nelle case di riposo e hanno iniziato trattamenti sperimentali dei pazienti Covid a domicilio, in base a un protocollo concordato con l'Aifa (Agenzia del farmaco), che prevede l'utilizzo di antivirali e altri farmaci, che hanno dato risultati in termini di negativizzazione degli assistiti.

Prestazioni, i numeri

L’attività domiciliare avviene con accesso congiunto di medico e infermiere. Il 3 aprile scorso le Usca sono arrivate ne territorio di competenza dell'Ulss 4, con quartier generale a Portogruaro e a Jesolo. «Queste unità speciali di presa in carico diretta del paziente contagiato – ha spiegato il direttore generale Ulss 4 Carlo Bramezza nel corso della diretta Facebook di sabato 9 maggio – vedono all'opera 11 medici affiancati da personale infermieristico. Hanno seguito tutti i Comuni del territorio (tranne 3 dove non ce ne era bisogno), raggiungendo anche le vie più interne e le zone meno facilmente raggiungibili per visitare i pazienti: 479 quelli presi in carico, compresi i nuclei famigliari, più di 150 i tamponi effettuati finora e oltre 900 le prestazioni, compresi trattamenti, consulenze, le terapie.

Trattamenti

Dal punto di vista dei parametri e della saturazione, per controllarli costantemente, sono stati affidati dei saturimetri ai pazienti con il preciso compito di tenere informato il medico di base sull'andamento dei valori tra i quali l'ossigeno nel sangue: primo indicatore che, in caso di malessere e mancanza di respiro, può indicare un peggioramento dello stato di salute. Come stabilito dal piano regionale sono stati somministrati trattamenti comprendenti i già noti Tocilizumab e Avigan, oltre ad altri antivirali, ed eseguite attività strumentali come elettrocardiogrammi e radiografie, anche nelle rsa. Molte le indicazioni fornite nel corso delle visite a domicilio sulla gestione dei locali e sui comportamenti da mettere in atto per ridurre il rischio di contagio fra conviventi.

Vestizione e preparazione delle unità

L'Usca di solito viene attivata a seguito di un triage telefonico, che nel caso dell'Ulss4 viene effettuato dall'ospedale di Portogruaro. I medici arrivano in sede, nel caso di San Donà di Piave in quella neocostituita ieri, venerdì 8 maggio, che ha trovato posto in alcune stanze di una locanda della frazione di Grassaga, messe a disposizione dal proprietario gratuitamente, e si vestono. Mettono guanti, mascherina FFp2 e calzari. Partono dalle sede per raggiungere la destinazione e una volta arrivati completano la vestizione: indossano sovracamice, visiera, copricalzari e un'altra mascherina chirurgica sopra alla Ffp2, in modo da non venire mai a contatto con gli assistiti, a garanzia della salute di tutti.

I medici

Alla presentazione dell’Usca di San Donà hanno partecipato anche il direttore dei servizi sociosanitari Mauro Filippi, del distretto unico dell'Ulss 4 Maura Chinellato, il direttore dell’unità cure primarie Sergio Stefanon e due equipe dell'Unità speciale costituite dai medici Mattia De Gaili e Gregorio Fenio, e dagli infermieri Mary Tuis ed Emilio Cantiello. Negli ultimi 35 giorni le Usca di Portogruaro e Jesolo (e da ieri quella di San Donà) hanno eseguito in tutto il territorio dell’Ulss4 905 prestazioni.

Assunzioni regionali

Nuovo personale si rende necessario nella riorganizzazione sanitaria in atto. La Regione veneto ha previsto, con bando Azienda Zero, tre avvisi per assunzioni a tempo determinato per 105 assistenti sanitari, 105 tecnici di laboratorio e 10 medici di Malattie infettive, la cui scadenza è prevista il prossimo 13 maggio.