Jesolo, uscite in barca gratuite per le persone disabili

L'obiettivo è quello di avvicinare le persone con disabilità allo sport della vela. Sarà presentata domani mattina al porto turistico di Jesolo Marina Resort l'iniziativa "Un mare per tutti - Una mattinata per assaporare il mare senza limitazioni e senza barriere", iniziativa nata dalla collaborazione tra Ulss 4, Comune di Jesolo, associazione Uguali nel Vento Onlus, Canoa Republic e porto turistico. Il progetto prevede la possibilità di uscite gratuite in mare per le persone con disabilità, per i mesi di giugno e luglio.

TURISMO SOCIALE: DISABILI AL LAVORO SUL LITORALE