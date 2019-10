Salpato il vaporetto rosa, quattro giornate di visite senologiche gratuite | VIDEO

Salpa oggi da Venezia il vaporetto rosa, iniziativa promossa dal Comune in collaborazione con Alilaguna e Ulss 3, che invita le donne a cogliere l’opportunità di sottoporsi a screening gratuiti che possono salvare la vita. Quello alla mammella infatti è il tumore più diagnosticato nella popolazione femminile, ma anche quello dove si registrano le più elevate percentuali di guarigione (87% nel 2018) grazie alla prevenzione primaria.

Itinerario e date

Il vaporetto rosa viaggerà per i prossimi cinque lunedì per il territorio metropolitano: il 30 settembre è a Venezia a Ca’ Farsetti (dalle 15.00 alle 17.00), il 7 ottobre a Murano, a Palazzo da Mula (10-12.30) e a Burano, Fondamenta dei Squeri (15.30-17.30), il 14 ottobre a Marghera, in darsena via delle Macchine (10-12.30, 15.30-17.30), il 21 ottobre a Mestre, Hotel NH Laguna Palace (10-12.30, 15.30-17.30) ed infine lunedì 28 ottobre stazionerà al Lido di Venezia, a Santa Maria Elisabetta (10-12.30) e a Pellestrina, Sestier Zennari (15.30-17.30). Le visite senologiche verranno effettuate solo su prenotazione telefonando, dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle ore 12, alla segreteria Lilt: 041958443.

La giornata è strutturata in due momenti. Al mattino le associazioni di riferimento presenteranno le loro iniziative ed i medici della Ulss3 informeranno sulle attività di screening offerte dalla sanità pubblica del territorio veneziano. Seguiranno laboratori sulle tematiche di più stretta attualità in materia: presa in carico integrata dopo l’operazione al seno, laboratorio di estetica sociale ed oncologica, la genomica in oncologia, laboratorio esperienziale di ricamo. Nel pomeriggio il Dott. Guido Papaccio, insieme ai medici della Breast Unit dell’Ospedale dell’Angelo di Mestre, effettuerà delle visite senologiche con il supporto di volontarie delle associazioni Avapo Venezia, Avapo Mestre e Lilt.

Al viaggio inaugurale hanno partecipato, oltre alle “Pink Lioness” e "Pink Fire" (atlete di dragon boat), la presidente del Consiglio comunale, Ermelinda Damiano, il direttore dell'Ulss 3 Serenissima, Giuseppe Dal Ben, la referente del progetto per Alilaguna, Rachele Sacco, le rappresentanti di Lilt Venezia (con la presidente Maria Grazia Cevolani) e Avapo, sezioni di Venezia e Mestre, il presidente del Servizio igiene e sanità pubblica dell'Ulss 3, Vittorio Selle, il responsabile del Dipartimento di prevenzione Luca Sbrogiò, il primario della Breast Unit, Guido Papaccio, il sindaco di Noale, Patrizia Andreotti, e il referente medico del progetto, Carlo Pianon. A salutare la partenza del vaporetto da piazzale Roma alla volta di San Marco e, infine, di Ca' Farsetti, anche la vicesindaco Luciana Colle e l'assessore al Turismo Paola Mar, testimoniando il loro sostegno all'iniziativa.

«La seconda edizione del vaporetto rosa si inserisce tra le tante iniziative che contraddistinguono il mese di ottobre, il mese della prevenzione - ha dichiarato Damiano - Il vaporetto rosa rappresenta una sorta di viaggio della prevenzione che attraverserà tutta la città, dalla laguna alla terraferma, raggiungendo tutte le donne con un unico messaggio universale, "la prevenzione è vita", ma anche corretta informazione. Le istituzioni - ha continuato - hanno il dovere di rendersi veicolo di questi messaggi fondamentali sensibilizzando la comunità. Per questo il vaporetto rosa è simbolo di tutte le donne che hanno lottato e che sono guarite dal cancro al seno e di tutte quelle che stanno ancora combattendo. Un invito infine alle donne più giovani: effettuate gli screening e i controlli necessari a monitorare i cambiamenti del proprio corpo, prendetevi cura di voi stesse».