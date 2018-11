Consiglio comunale, nel Bilancio 2018-2020 salone nautico e gestione del turismo

Il Consiglio comunale nella seduta di giovedì ha approvato la delibera 460 con cui si dà via libera alla variazione del bilancio di previsione 2018-2020. Il provvedimento, approvato con 20 voti favorevoli e 8 astenuti, stanzia risorse, tra l’altro, per l’organizzazione del salone nautico della Città di Venezia, per la gestione del turismo e della laguna di Venezia e per garantire incarichi di progettazione relativi ad opere pubbliche il cui finanziamento sarà garantito da trasferimenti di altri enti pubblici quali il patto per Venezia e il Pon Metro.

Salone nautico

In particolare la delibera dispone, anche attraverso l’inserimento di un nuovo obiettivo operativo annuale-triennale nel documento di programmazione 2018-2020, la previsione di specifici finanziamenti, pari a 900mila euro, per garantire la realizzazione del salone nautico di Venezia, che verrà promosso nella metà di giugno all’Arsenale e per il quale verrà a breve costituito un comitato di indirizzo. L’obiettivo della manifestazione – si legge nella delibera - è quello di attrarre investitori economici per creare nuove opportunità di lavoro oltre che arricchire il palinsesto dei grandi eventi cittadini.

Turismo e attività

Sul fronte del turismo la delibera stanzia 2,6 milioni, finanziati dallo Stato, per attività di controllo delle strutture turistiche complementari e per attività di comunicazione inerenti la gestione dei flussi turistici. La variazione di bilancio prevede inoltre movimentazioni di bilancio di parte corrente per circa 7 milioni e stanziamenti per investimenti per circa 1,8 milioni, tra gli altri per il completamento dell’intervento al Tronchetto per la nuova sede dei vigili, 0,4 milioni per interventi all’Arsenale, 0,9 milioni per integrazione finanziamento per la riqualificazione del mercato fisso di Mestre.