Veicoli vecchi e inquinanti, a Venezia il 51,6% di autocarri circolanti è ante Euro 4

Autocarri vecchi e inquinanti: è ancora elevato il numero di questi veicoli, in circolazione sulle strade venete, secondo i dati dell'osservatorio sulla Mobilità sostenibile di Airp (Associazione Italiana Ricostruttori Pneumatici) che ha elaborato le informazioni di fonte Aci. In Italia la percentuale è del 56,6%, in Veneto il 51,8% degli autocarri in circolazione è ante Euro 4. Tra le province quella con dato peggiore è Rovigo, al 58,2, mentre Venezia si attesta leggermente al di sotto della regione, a 51,6%.

Emissioni e ambiente

Su un totale di 404.826 autocarri circolanti in Veneto, quelli che appartengono alle categorie di emissione Euro 0, 1, 2 e 3 rappresentano la maggioranza e sono 209.879. Si tratta di veicoli immatricolati prima del 2006 e quindi caratterizzati da elevati livelli di emissioni. Gli autocarri Euro 4, 5 e 6 sono invece 194.947, e cioè il 48,2% del totale. Questi dati confermano che c'è ancora in circolazione nel nostro Paese una massa di autocarri particolarmente vecchi. Situazione che impone la necessità di mettere in pratica accorgimenti e comportamenti virtuosi per rendere più ecocompatibili i trasporti su strada, come ad esempio sottoporre periodicamente tutti gli autoveicoli alle revisioni obbligatorie per legge, agli interventi di manutenzione e ai controlli sullo stato di usura e di pressione di gonfiaggio dei pneumatici, elementi che hanno una notevole influenza sul consumo di carburante di un veicolo, e quindi sulle sue emissioni di CO2. Soluzione eccellente per migliorare l’impatto ambientale di tutti gli autoveicoli, sottolinea Airp, è l’impiego di pneumatici ricostruiti, che abbattono le emissioni di CO2 rispetto alla produzione di un pneumatico nuovo, e riducono in modo considerevole il flusso del loro smaltimento nell’ambiente.