Il progetto Veneto City è affossato: soddisfatte le associazioni di categoria e i comitati

Veneto City, il progetto del vasto "polo terziario" con centri commerciali e direzionali che avrebbe dovuto essere realizzato tra Dolo e Pianiga, si concluderà in un nulla di fatto. L'idea era nata una decina di anni fa con il benestare della Regione Veneto e delle amministrazioni locali dell'epoca, sempre contrastata da comitati ambientalisti, dalle opposizioni e anche dalle associazioni di categoria. Dopo tanto tempo, alla fine, il piano si è arenato, probabilmente in modo definitivo: l’amministrazione comunale di Dolo ha deliberato la decadenza dell’accordo di programma.

Progetto commerciale

La notizia è stata accolta con favore in primis da Confesercenti, da sempre contraria ad un «ennesimo, indiscriminato consumo di suolo». L'associazione di categoria ha sottolineato «l'impegno dell'amministrazione comunale di Dolo, del sindaco e dell'assessore all'urbanistica, nell'azione di contrasto, condivisa fin dall'inizio contro quella che sarebbe divenuta l'ennesima cattedrale nel deserto». Il direttore Maurizio Franceschi ha commentato: «Veneto City è un'iniziativa speculativa nata già vecchia perché è null’altro che la copia in grande di quanto già presente, in abbondanza, nel triangolo tra Venezia, Padova e Rovigo. Nonostante le trionfalistiche espressioni utilizzate da progettisti e ideatori, la sostanza di queste operazioni emerge chiaramente: sono “non luoghi” destinati al consumo. Veneto City avrebbe ucciso il commercio, quello vivo, di vicinato nei nostri centri urbani».

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Opera impattante

La vice capogruppo del Partito Democratico Francesca Zottis e il collega Bruno Pigozzo hanno commentato: «Per noi è una buona notizia, ma la Regione non può far finta di niente, perché si tratta di un’idea ‘made in Lega’ visto che i firmatari del protocollo del 2011, i sindaci di Dolo e Pianiga erano del Carroccio, così come la Provincia di Venezia e Palazzo Balbi. Ci saremmo aspettati un "mea culpa" su un’opera tanto impattante che avrebbe sconvolto economia e vita sociale della Riviera del Brenta. Invece, con sorprendente superficialità, troviamo ancora Veneto City tra i progetti approvati e inseriti nel Ptrc, il piano territoriale di coordinamento regionale».