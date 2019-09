Venetonight: tutto sulla decima edizione della notte dei ricercatori

Venerdì 27 ottobre torna la Venetonight, la notte dedicata alla ricerca che quest'anno festeggerà la sua decima edizione all'Università Ca' Foscari. Dieci anni di impegno nella divuolgazione di temi scientifici, di apertura al pubblico, di attività per grandi e piccoli, laboratori, visite con ricercatori, sperimentazioni, spettacoli e musica per far scoprire a tutti il mondo della ricerca. Per questa decima edizione il mondo della ricerca si coniugherà con quello dell'arte, della musica, del teatro e della danza. I festeggiamenti si apriranno nel cortile di Ca' Foscari alle 17.00 con i saluti del rettore Michele Bugliesi, dell’Assessore al Turismo, Paola Mar e del Prorettore alle Attività e rapporti culturali di Ateneo Flavio Gregori. L'evento sarà seguito in diretta da Radiocafoscari.

Il programma delle attività

MUSICA

Ad aprire la serata ci saranno band di ricercatori, professori, docenti e studenti che spazieranno da muscia country della Silverado Country Band alle canzoni anni ‘30-‘60 del quartetto femminile Ketalipà, dalle performance di AL-LA che sperimentano effetti vocali e costruzione sonora, passando per i suoni jazz dei True Colors e per la bossa nova dei Back to Bossa.

TEATRO DI BURATTINI

A Ca’ Dolfin ci sarà lo spettacolo di burattini Il Servitore di due Padroni, la celebre commedia di Carlo Goldoni in una versione “da camera” messa in scena dalla compagnia Teatro all’Insegna dell’Orso in Peata”.

LA DANZA DEI SEGNI: NIC E ALE

Alle 20.30, il palco verrà ceduto a Nic e Ale, due cafoscarini che hanno portato la LIS (Lingua Italiana dei Segni) all’edizione 2019 di Italia’s Got Talent emozionando il pubblico con la loro “danza dei segni”.

SPETTACOLO FINALE

Il momento finale dell'iniziativa sarà alle 21.15 con l'ospite d'eccezione Tullio Solenghi. Il noto attore ligure porterà nel Cortile Centrale di Ca’ Foscari “Una Serata Pazzesca. Tullio Solenghi legge Paolo Villaggio”, spettacolo prodotto dallo stesso comico insieme a Sergio Maifredi e dal Teatro Pubblico Ligure, che propone una serie di letture animate di Paolo Villaggio, pietra miliare della letteratura del XX secolo.

Sarà inoltre possibile visitare, fino alle 20.30, la mostra Gely Korzhev. Back to Venice, una delle figure più eminenti del panorama pittorico, prima sovietico e poi russo, della seconda metà del Novecento a cui è collegato il laboratorio per bambini “Il colore che passione”.

Venetonight è un’iniziativa in rete con le Università di Verona e Padova ed in collaborazione con il Comune di Venezia, Le città in festa, Europe Direct, AVM Holding, Fondazione Musei Civici di Venezia, Archivio di Stato di Venezia, Museo Archeologico Nazionale di Venezia, Museo Archeologico Nazionale e Area Archeologica di Altino, Cmcc, Ateneo Veneto, Iveser, Scuola Grande di San Rocco, Accademia di Belle Arti di Venezia, Fondazione Ugo e Olga Levi, The Brooklyn Rail, Ospedale San Camillo – IRCCS, DVRI, Science Gallery Venice, ADI Venezia, Flc – Cgil e Radio Ca’ Foscari.

Sul sito è possibile consultare il programma integrale e prenotare le attività a cui si desidera partecipare.