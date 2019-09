Venetonight: ancora posti liberi nei laboratori per bambini

La Venetonight torna venerdì 27 settembre con la notte dedicata alla ricerca e alla divulgazione di temi scientifici con attività per il pubblico di grandi e piccini. Saranno proprio i bambini, infatti, i grandi protagonisti della decima edizione dell'evento con tanti laboratori che permetteranno loro di scoprire il mondo della ricerca grazie a un infallibile metodo: il gioco. Tra questi ci sono i laboratori ad accesso libero in cui basta presentarsi nelle sedi di Ca’ Foscari, o Ca’ Dolfin e Ca’ Bottacin e visitare gli stand con le varie esperienze proposte dai ricercatori cafoscarini, e quelli, invece, su prenotazione. Per questi ultimi ci sono ancora posti disponibili a cui è possibile iscriversi attraverso il sito web Venetonight nella pagina dedicata ai kid's lab.

KID'S LAB con posti liberi

Prepariamo i cosmetici degli antichi romani

Dove: Ca’ Bottacin, primo piano

Quando: dalle 17.30, dalle 18.30, dalle 19.30

Chi: Daniela Cottica (referente), Dipartimento di Studi Umanistici

Pubblico: per bambini (7 - 12 anni)

I bambini avranno il compito di mettere a frutto le ricerche archeologiche producendo, grazie alle antiche istruzioni, il proprio prodotto cosmetico naturale imparando una storia che spesso non compare sui libri.

Kura-Araxes fashion night

Dove: Ca’ Bottacin, primo piano

Quando: dalle 17.30, dalle 18.30

Chi: Vittoria dall’Armellina (referente), Dipartimento di Studi Umanistici

Pubblico: per bambini e ragazzi (6 - 10 anni)

Tramite l’incisione a sbalzo, bambini e ragazzi potranno ricreare i monili in uso nel III millennio a.C.

Il viaggio del ricercatore

Dove: Ca’ Foscari, Secondo Piano, Androne

Quando: dalle 17.30, dalle 18.10, dalle 18.50, dalle 19.30

Chi: Alice Girotto (referente), ADI Venezia e FLC - CGIL

Pubblico: per bambini e ragazzi (6 - 18 anni)

Bambini e ragazzi esprimeranno il loro volere sul lavoro che vorranno fare in futuro creando una mappa che faccia capire come il mondo della ricerca sia inesorabilmente connesso a tutti quei lavori.

Il piccolo investigatore digitale

Dove: Ca’ Foscari, secondo piano, Aula Baratto

Quando: dalle 18.40

Chi: Simone Mazzonetto (referente), Dipartimento di Economia

Pubblico: per bambini

Possibilità per i bambini di imparare il funzionamento della tecnologia di Blockchain nel modo più semplice: giocando! Le squadre di piccoli investigatori digitali impareranno a tracciare le transazioni in Criptovalute, capendo con un classico gioco dell’Oca, il mondo dei BitCoin.

Perché contribuire? Il bello dei beni pubblici

Dove: Ca’ Foscari, secondo piano, Sala Archivio

Quando: dalle 17.30, dalle 18.15, dalle 19.00

Chi: Francesca Zantomio (referente), Dipartimento di Economia

Pubblico: per bambini (10 - 13 anni)

Bambini e ragazzi potranno provare, tramite una dotazione di monete, a gestire i propri soldi, decidendo come e quanto investire nel bene pubblico, e quanto tenere per sé.

10, 100, 1000 notti di luna! Probabilità in fiaba

Dove: Ca’ Dolfin, piano terra, Aula 2

Quando: dalle 17.30, dalle 18.30, dalle 19.30

Chi: Debora Slanzi (referente), Dipartimento di Management

Pubblico: per bambini (6 - 12 anni)

Una fiaba che coinvolgerà i bambini in una vicenda avvincente ma anche di grande forza didattica. I giovani protagonisti potranno lanciare, contare e organizzare le lune a loro disposizione sperimentando empiricamente la legge dei grandi numeri.

Animali fantastici tra arte e illustrazione scientifica

Dove: Ca’ Bottacin, piano terra

Quando: dalle 17.30, dalle 18.15, dalle 19.00, dalle 19.45

Chi: Elena Ribero (Referente), Dipartimento di Grafica e Disegno per Stampa dell'Accademia di Belle Arti di Venezia

Pubblico: per bambini (6 - 12 anni)

Prendendo spunto dalle potenzialità dei contenuti culturali, scientifici e artistici degli animali sono stati costruiti vari percorsi didattici in collaborazione con numerose Istituzioni.