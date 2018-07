Observatory Venice Summer School: Venezia capitale del confronto sulla qualità delle cure

Dodicesima edizione dell'evento, organizzata dall’European Observatory on Healt System and Policies in collaborazione con la Regione Veneto, Area Sanità e Sociale, che quest’anno si occupa della “Qualità dell’Assistenza e come Migliorare l’Efficacia, la Sicurezza e il Livello di Soddisfazione”, a palazzo Cavalli Franchetti di Venezia.

Dopo l’apertura dei lavori, affidata all’assessore alla Sanità regionale, Luca Coletto, al direttore generale della Sanità veneta, Domenico Mantoan, e al direttore generale dell’European Observatory, Josep Figueras, due sessioni con la partecipazione di esperti italiani, tedeschi, austriaci, olandesi e di esponenti delle Regioni Emilia Romagna e Veneto, della Scuola Sant’Anna di Pisa, della direzione generale Sanità della Commissione Europea e dell’Organizzazione Mondiale della Sanità.