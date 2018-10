Raccolta di rifiuti elettronici: Venezia provincia più virtuosa del Veneto

La raccolta dei rifiuti tecnologici è in continua e costante crescita. Solo nel 2017, Remedia - ossia il principale sistema collettivo italiano no-profit per la gestione eco-sostenibile dei Raee - ha raccolto e gestito 92mila tonnellate di rifiuti tecnologici, 25mila tonnellate in più rispetto all’anno precedente, con un incremento pari al 37%.

Venezia prima in Veneto

Il Veneto è la terza regione più virtuosa in Italia con oltre 6.600 tonnellate di Raee domestici gestite (9% del totale), mentre a livello provinciale le migliori performance sono registrate da Venezia, con oltre 1.649 tonnellate raccolte. Nella classifica veneta, seguono Treviso (1490 t), Vicenza (1338 t), Verona (1075 t), Padova (838 t) e Belluno (368 t). Chiude la classifica la provincia di Rovigo, con circa 207 tonnellate di rifiuti tecnologici gestite nel 2017.

I rifiuti raccolti

A livello regionale, per quanto riguarda le tipologie di rifiuti raccolti, al primo posto c'è il raggruppamento R3 (televisori e monitor) con 3.190 tonnellate, seguito dai raggruppamenti R1 (freddo e clima) con 1.467 tonnellate, R4 (piccoli elettrodomestici) con 1.465 tonnellate, R2 (grandi bianchi) con 476 tonnellate e R5 (sorgenti luminose) con 23,9 tonnellate.

«Crescita costante della raccolta di Raee»

«Questo è stato un anno strategico per il sistema Raee e per Remedia: le iniziative che abbiamo intrapreso ci hanno portato a essere il primo Consorzio in Italia per quote Raee - ha dichiarato Danilo Bonato, direttore generale del consorzio Remedia - La continua e costante crescita su tutto il territorio nazionale dei volumi di Raee testimonia l’impegno con cui abbiamo portato avanti il nostro lavoro, grazie a una rete di gestione capillare ed efficiente».