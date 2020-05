Da Venezia a Rai 1, le verdure di Sant'Erasmo protagoniste della Prova del Cuoco

Le verdure di Sant'Erasmo sono state protagoniste della puntata di oggi della Prova del Cuoco su Rai 1 con Elisa Isoardi. Carlo e Claudio Finotello, in collegamento con la trasmisione, hanno raccolto in campo e parlato di prodotto caratteristico dell’isola: il finocchio. In piena stagione, in una varietà autoctona che coglie il gusto sapido di una terra salmastra, il finocchio è stato protagonista della gara dei cuochi di oggi.

Gli autori del programma hanno scelto l’azienda “I sapori di sant’Erasmo” dei fratelli Carlo e Claudio che dagli anni novanta conducono l'attività agricola e, oggi, sono ambasciatori di una agricoltura sostenibile. Dal 2007 l'azienda ha inserito l’opportunità per i propri clienti di usufruire della consegna a domicilio in barca in determinati punti di Venezia venendo incontro ai cittadini, un servizio, oggi, indispensabile per la città, soprattutto nel periodo di lockdown. Vengono vendute ai veneziani le verdure rigorosamente stagionali e provenienti dalla loro campagna.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

«Siamo felici che oggi alla prova del cuoco si parli della bontà dei prodotti di Sant’Erasmo e della grande dedizione per l’agricoltura di produttori come Carlo, che nutrono l’amore per il territorio in cui i vincoli logistici non sono sempre e solo limiti - commenta il presidente di Coldiretti Venezia Andrea Colla-. Grazie al suo lavoro offre ai veneziani e al mondo un’immagine di una laguna viva, reale, dove la vita pulsa e da cui può e deve riprendere slancio la costruzione di una rete logistica, economica e culturale per offrire ancora nuove opportunità di sviluppo per le imprese agricole».