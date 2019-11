Le istruzioni di Veritas per smaltire i mobili rovinati dall'acqua. Domani raccolta regolare

Giovedì 21 novembre, festa della Madonna della Salute, Veritas assicurerà la regolare raccolta dei rifiuti a Venezia, Murano e Burano, nonostante sia giorno festivo.

È inoltre attivo un servizio straordinario di raccolta dedicato allo smaltimento di mobili, elettrodomestici e materiali danneggiati dalle acque alte dei giorni scorsi: è sufficiente contattare il servizio ingombranti di Veritas al numero verde 800.811.333, da lunedì a venerdì (escluso festivi), dalle 8.30 alle 12.30, oppure inviare una mail a voluminosi.venezia@gruppoveritas.it. È essenziale indicare nella mail che si tratta di materiale danneggiato dalle acque alte. Gli utenti saranno poi richiamati dagli operatori per fissare un appuntamento. Veritas invita i cittadini a non abbandonare in strada rifiuti, nemmeno i materiali danneggiati dalle acque alte dei giorni scorsi.