Contact center della città di Venezia: «Soldi pubblici per un servizio che non funziona»

Una piattaforma di accesso alla città di Venezia dalle potenzialità enormi. Il contact center unico Dime viene presentato in questi termini dalla Filt Cgil veneziana. Un servizio fortemente voluto dall'attuale amministrazione, ma la cui organizzazione, dice il sindacato: «Fa acqua da tutte le parti, vanificando l'obiettivo di una corretta informazione ai cittadini e l'investimento pubblico».

Le partecipate

Veritas, Vela e Venis sono le partecipate che entrano in questo piano. Tutto sotto la regia di Veritas. Dei 21 lavoratori totali del call center, 14 arrivano da Vela. Dime, spiega il sindacato, viene costruito e avviato «senza il coinvolgimento delle organizzazioni sindacali, sentite solo in un secondo momento, in particolare per quello che riguarda la gestione del personale. Tutti i tentativi fatti di interagire con le partecipate sono falliti. Non siamo contrari al progetto dell'amministrazione comunale, né all'individuazione di Veritas a governo della rete - precisa Eleonora Martellotti della Filt Cgil -. Ma non siamo d'accordo sull'organizzazione e la gestione, perché mette a rischio gli obiettivi del progetto, cioè il miglioramento e l'accrescimento dei servizi al cittadino».

Veritas

«Veritas che ha il monopolio - continua Martellotti - non conosce i servizi che eroga. Non ha impiegato risorse umane, né ha contribuito con alcun tipo di altre risorse a questo piano. Vela ha trasferito completamente il suo personale, la conoscenza e l'esperienza in Dime, come valore aggiunto all'interno della rete. I lavoratori devono destreggiarsi fra centinaia di richieste, aggiornandosi e aggiornando il sistema autonomamente, con inquadramenti contrattuali differenti. Ai lavoratori, messi nella nuova sede del Vega, viene chiesto uno sforzo pesante: appuntamenti per le carte identità, interventi sulla viabilità pubblica, illuminazione, trasporti, ecc., uno impegno - afferma Martellotti - che deve essere remunerato adeguatamente».

La discussione

«Dall'avvio del call center unico - prosegue Valter Novembrini segretario della categoria - abbiamo provato a discutere con le tre aziende le problematiche riscontrate. Abbiamo fatto 4 tavoli, e non siamo riusciti a cogliere nemmeno una parziale disponibilità al confronto. Dopo sei mesi di tentativi abbiamo ritenuto che fosse necessario portare fuori il problema. Chiediamo all'amministrazione comunale di convocarci per provare a risolvere i problemi gestionali, organizzativi e contrattuali. Siamo convinti - ribadisce - della bontà del progetto che non mettiamo in discussione, ma che vogliamo crei davvero servizi per l'utenza a valore aggiunto».