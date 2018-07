Raccolta differenziata: 14 Comuni Veritas oltre l'80%: "Ma si può e si deve fare meglio"

Sono 14 i Comuni gestiti da Veritas che hanno superato l'80% della raccolta differenziata, sei dei quali premiati lo scorso giugno da Legambiente come "ricicloni". In particolare, Fossalta di Piave ha toccato l’89%, seguita da Ceggia con l’86,04%, San Donà di Piave con l’83,80%, Meolo (83,44%), Santa Maria di Sala (81,71%), Martellago (81,69%), Mira (80,81%), Spinea (80,45%), Cona (80,25%). Inoltre, anche i 5 Comuni associati della Riviera del Brenta (Campagna Lupia, Campolongo Maggiore, Camponogara, Fossò e Vigonovo), hanno raggiunto l’80,04%.

"Si può fare meglio"

Un ottimo risultato, che però potrebbe migliorare anche nella qualità della raccolta. Infatti, se i rifiuti non vengono differenziati con attenzione dai cittadini, l’effettivo riciclo diventa più difficile e quindi meno conveniente. La parte dei rifiuti urbani residui (non differenziati), comunque, non viene portata nella discarica del Gruppo Veritas ma trattata negli impianti di Porto Marghera per poi diventare Css (combustibile solido secondario) e infine convertita in energia, e per molta parte sostituisce il carbon fossile nella vicina centrale Enel Palladio, di Fusina.