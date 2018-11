Carabinieri "in vetrina" a Venezia e Mestre per le celebrazioni del 4 novembre

Divise in vetrina per celebrare la ricorrenza del 4 novembre, festa dell’unità nazionale e delle forze armate: anche quest’anno i carabinieri delle compagnie di Venezia e Mestre hanno elaborato un’iniziativa con l'intento di sottolineare la vicinanza tra istituzioni e cittadini, esponendo i propri cimeli sia nella città storica che in terraferma. A Venezia lo scenario è piazza San Marco, con la galleria d’arte Ravagnan che ha messo a disposizione una vetrina in cui è stata esposta la divisa del Nucleo natanti, reparto peculiare che quotidianamente garantisce il pronto intervento in tutta la laguna 24 ore al giorno. Inoltre, nella ricorrenza del centenario della prima guerra mondiale, sono stati esposti oggetti e fotografie risalenti all'epoca, in particolare per ricordare la conclusione vittoriosa del conflitto nel 1918, con l’armistizio di Villa Giusti.

Uniformi in boutique

A Mestre, da sabato e per tutto il weekend, è stato possibile visionare una vetrina messa a disposizione dalla boutique “Xetra”, in piazza Ferretto, con alcune delle uniformi in dotazione all’Arma. In bella mostra le immagini più tradizionali della storia della Benemerita: la grande uniforme speciale (GUS) da ufficiale con mantello, utilizzata nelle più importanti ricorrenze; l’uniforme ordinaria da maresciallo (in particolare un capo femminile) utilizzata nel servizio quotidiano e un’uniforme storica grigio/verde con elmetto utilizzata dai militari nel secondo conflitto mondiale, uniformi accompagnate da calendari storici e simboli dell’Arma. «Un’immagine tangibile - commenta il Comando provinciale - del legame tra cittadino e forze armate, quotidianamente impegnate a salvaguardia della sicurezza della patria».

La vetrina in piazza San Marco