Via il doppio semaforo al nodo del Postiglione: lavori ai nastri di partenza

Via libera ai lavori del nodo Postiglione del Terraglio, previa approvazione del Consiglio comunale, che elimina un doppio incrocio semaforico particolarmente pericoloso e spesso teatro di incidenti anche mortali. Una vicenda nota da tempo secondo gli assessori alla Moblità e all'Urbanistica Renato Boraso e Massimiliano De Martin.

La zona è a cavallo fra 2 Comuni, Venezia e Mogliano (Treviso). Il 7 agosto 2018 fu sottoscritta un'intesa le amministrazioni, Anas e Generali spa, che ha lì la sede, per la realizzazione di un nuovo svincolo stradale con la rete ciclopedonale intercomunale sul Terraglio (intersezioni Via Gatta e Via Marocchesa). I Comuni di Venezia e di Mogliano Veneto adottano i provvedimenti, le varianti urbanistiche e acquisiscono i pareri in materia ambientale, paesaggistica, monumentale, idraulica.

Verrà costruito un by-pass dell’incrocio esistente. La nuova regolamentazione del traffico sulla statale 13 e via Marocchesa, con il passaggio in sede separata dei ciclisti fra il centro di Mogliano e piazza Ferretto a Mestre e da qui fino a Venezia, consentirà maggior sicurezza dell'area e una fluidificazione del traffico. L'investimento per Anas è di 5 milioni di euro su terreni che saranno ceduti da Generali Italia, mentre il Comune di Mogliano trasferirà ad Anas lo studio di prefattibilità tecnico-economico eseguito.

Anas, una volta ultimate le opere, le darà in gestione ai Comuni di Mogliano Veneto e di Venezia secondo le rispettive competenze territoriali e i due Comuni inseriranno nella propria programmazione i percorsi ciclabili fra Marocco e il centro storico di Mogliano da una parte e la nuova rotatoria e via Penello dall’altra. All’avvio dei lavori, e durante gli stessi, il Comune di Mogliano Veneto riaprirà temporaneamente, con modalità da definire, via Sassi anche ai non residenti fino al completamento dei lavori.