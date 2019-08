Via Ortona a Borbiago, al via la riqualificazione

Al via il progetto di riqualificazione di via Ortona a Borbiago, nel Mirese, pendente da una decina d'anni. Sarà infatti messo in sicurezza il passaggio anche attraverso un percorso ciclo-pedonale e con un tragitto più sicuro, anche a favore del vicino polo scolastico.

Il contenzioso

La consegna dei lavori, iniziati ai primi di luglio, è prevista per fine ottobre 2019. Costo dell'intervento, a carico dell'amministrazione, è di 116 mila euro. Il progetto, avviato nel 2008-2009, riguarda un tratto di strada conteso sul quale erano sorte complicazioni tra alcuni cittadini e di fronte alle quali l'amministrazione di allora decise di procedere con degli espropri. Il costo complessivo dell'operazione, lavori ed espropri, iva, e altri costi professionali, ammonta a 220 mila euro.