Viabilità in occasione di Home Venice: i divieti di transito e sosta

Dalle 12 di venerdì 12 luglio alle 6 di lunedì 15 luglio sarà vietato il divieto di transito e di sosta su ambo i lati, e con rimozione forzata, in via San Giuliano a Mestre, tra la rotatoria e Punta San Giuliano. Si tratta del provvedimento più significativo che andrà ad impattare la viabilità stradale in occasione dell'Home Venice Festival. L'ordinanza è stata firmata questa mattina dal comandante della polizia locale di Venezia Marco Agostini. Sarà vietato anche l'accesso al parcheggio di Porta Blu.

Divieti e deroghe

Dal divieto saranno esclusi i veicoli dell'organizzazione della manifestazione, dei titolari, dipendenti e clienti di attività commerciali che hanno sede in loco, dei soci delle associazioni sportive e delle persone addette ai servizi pubblici essenziali. Non solo: potranno anche derogare i mezzi del soccorso pubblico e delle forze di polizia, quelli utilizzati per il trasporto di persone disabili e gli autocaravan per l'accesso al parcheggio loro riservato.