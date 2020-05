Sabato 16 maggio prove di carico su tre ponti. Modifiche alla viabilità

Sabato 16 maggio verranno eseguite delle prove di carico sul cavalca-ferrovia di Borgo S. Giovanni, sul cavalcavia di Borgo S. Giovanni e sul ponte Grande della Fossetta.

I dettagli

Per permettere l’esecuzione delle prove del dirigente del Settore Polizia Locale è stata disposta l’istituzione del divieto di transito dalle ore 8 alle ore 18 per tutti i veicoli sulle infrastrutture sopra riportate alternativamente: a) nella carreggiata sud con deviazione del traffico per i veicoli provenienti dalla SS. 309 “Romea” con entrambe le direzione di marcia e diretti: nel quartiere di Borgo San Giovanni per le vie: Maestri del Lavoro- Turati; nel centro storico di Chioggia per le vie: Maestri del lavoro – Naccari; a Sottomarina: con m.p.c. inferiore a 35 ql per le vie: Maestri del Lavoro – Naccari – Repubblica – calle Duomo- Corso del Popolo- Calle San Giacomo – Isola dell'Unione; con m.p.c. superiore a 35 ql proseguendo per la SS 309 e poi per le vie: Venturini – Ridotto Madonna; b) nella carreggiata nord con deviazione del traffico per i veicoli provenienti da Ridotto Madonna e diretti: - nel centro storico di Chioggia per le vie : Strada Madonna Marina – Padova – Veneto; - nel quartiere di Borgo San Giovanni per le vie : Strada Madonna Marina – Padova – Veneto – Corso del Popolo;

- in SS.309 per via Venturini. Per quanto riguarda il quartiere della Fossetta, l’ingresso e l’uscita dei veicoli verrà regolamentato da un pattuglia della Polizia Locale; onde evitare disagi e attese si invita la popolazione ad utilizzare il Ponte della Fossetta piccolo per gli spostamenti ciclo pedonali e a spostare le autovetture private nell’adiacente parcheggio di fronte alla chiesa della Navicella, raggiungibile a piedi attraverso il ponte piccolo della Fossetta. Anche il trasporto pubblico urbano ed extraurbano subirà variazioni del percorso.