Caso Cucchi, il post di Colle per Brugnaro è «Libera espressione». Pd: «Vergognoso»

La polemica è divampata sabato. Sulla bacheca social del vicesindaco di Venezia, Luciana Colle, è apparsa la condivisione di un post, fatto da altri, recante la foto di Ilaria Cucchi, sorella di Stefano, con la scritta: «Chiederà scusa alle famiglie dei ragazzi ai quali il fratello spacciava la droga?». Sulla vicenda è tornato il sindaco, Luigi Brugnaro, lunedì, mentre era in Confindustria al Vega.

Il sindaco

«Colle ha detto semplicemente che come i carabinieri si sono scusati con la famiglia, anche i Cucchi dovrebbero scusarsi con le famiglie dei ragazzi cui sarebbe stata spacciata droga. Ora, io non so - ha detto Brugnaro - se spacciava droga. Ma se la spacciava, un problema c’è. Non vedo dove sia lo scandalo se una persona sul suo social esprime un libero pensiero».

L'opposizione

«L’attacco della vicesindaco Colle a Ilaria Cucchi è vergognoso - scrive Monica Sambo, capogruppo del Partito Democratico in Consiglio comunale -. Dopo anni di ricerca della verità finalmente qualcuno ha iniziato a parlare, e questo lo si deve soprattutto al coraggio di Ilaria. Oltre alla condanna delle parole di Colle ci sentiamo di manifestare la nostra solidarietà a Ilaria Cucchi che in questi giorni sta subendo attacchi e minacce inaccettabili». «Grave aver anche solo taggato quel post indegno - scrive Giovanni Pelizzato, vicepresidente del Consiglio -. Giovedì porteremo all'attenzione del Consiglio comunale questo fatto increscioso: attivarsi non è più una semplice questione politica ma un atto di civiltà».