"Amore & Smog": la dipendenza del ricordo nel nuovo singolo di Vick | VIDEO

"Amore & Smog", il nuovo singolo di Vick, racconta la relazione tra un uomo e una donna, e di come lui, nonostante gli innumerevoli sbagli, continui ad essere perdonato da lei, che lo ama alla follia.

Ricordi che creano dipendenza

«Con questa canzone, in cui i protagonisti sono una coppia, - spiega l'artista - voglio far riflettere su come a volte, nonostante le cose non siano come prima, la nostra mente ci lega a dei ricordi che creano dipendenza, rendendoci incapaci di prendere decisioni, e facendoci credere che le cose un giorno si sistemeranno come per magia».