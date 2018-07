I turisti "scoprono" i divieti man mano a San Marco: "Non ci volete, volete mandarci via"

Alcuni visitatori sono rimasti interdetti venerdì quando gli steward di #EnjoyRespectVenezia hanno chiesto loro di alzarsi: "Mi spiegate il motivo? Non possiamo fare nulla, ma noi costituiamo un'economia importante per voi. Se sto in piedi occupo lo stesso spazio"