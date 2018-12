Vigili del fuoco, quasi 12mila interventi in un anno ma «siamo sotto organico»

Quasi dodicimila interventi, la maggior parte dei quali per incidenti stradali. Subito dopo, ci sono quelli per il maltempo. E, ancora, le aperture porte, i guasti elettrici e gli incendi. Interventi che hanno tenuto impegnati i vigili del fuoco nell'ultimo anno, nonostante «un bilancio sempre più magro e le difficoltà a coprire gli organici», ha detto ieri Ennio Aquilino, comandante provinciale dei vigili del fuoco, durante la celebrazione di Santa Barbara, patrona del corpo.

Al comando di Venezia sono assegnati 700 vigili del fuoco ma all'appello ne mancano 97. In realtà, si tratta di uomini affidati al comando lagunare ma che, in virtù normative che tutelano questioni familiari, sono in servizio in altre province, soprattutto nel sud Italia. «Il personale spesso si presta a fare molto di più rispetto all’obbligo di servizio. La nostra carenza di organico supera la media nazionale - continua Aquilino -. Se ci riferiamo alle medie europee, scopriamo che in Italia facciamo miracoli. La media europea è di un vigile del fuoco ogni 350 abitanti, qui siamo a uno oltre mille. È una situazione complicata che comporta un aumento di lavoro e di responsabilità, perché quando c’è un sovraccarico c’è anche più stanchezza o altro che può portare, ad esempio, a infortuni. Nonostante le difficoltà, il servizio è sempre stato reso senza indugio o esitazione».